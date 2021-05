Isola Capo Rizzuto – Bandiera Blu, approvate in Giunta le azioni a sostegno

Sono state approvate con una Delibera di Giunta le azioni a sostegno della Bandiera Blu 2022: in particolare è stato approvato lo studio predisposto dal Servizio Promozione del Territorio – Turismo, contenente le procedure operative finalizzate al conseguimento del riconoscimento e l’individuazione come primo obiettivo l’auto candidatura per l’annualità 2022 dando indirizzo al Responsabile della Promozione del Territorio e Turismo di dare di dare l’avvio al complesso iter, attraverso partecipazione e condivisione con gli stakeholders e i cittadini, per il raggiungimento del riconoscimento “Bandiera blu”. L’obiettivo del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, e dell’intera amministrazione comunale, è quello di valorizzare il territorio ed incrementare il turismo attraverso di una serie di iniziative, quella della Bandiera Blu è sicuramente tra le più impegnative considerando i diversi parametri che si dovranno rispettare. A tal proposito, già da qualche tempo, sono stati avviati gli iter inerenti la gestione e l’educazione ambientale, servizi e sicurezza, oltre alla valutazione delle acque che è già stata avviata. Il tutto è stato scrupolosamente seguito direttamente dal Sindaco e dal consigliere Andrea Liò, le procedure stanno proseguendo senza interruzioni e l’ottimismo rimane alto: Isola Capo Rizzuto si prepara ad “accogliere” la prima Bandiera Blu della sua storia. “Siamo una cittadina ad alta vocazione turistica -afferma il consigliere Andrea Liò – abbiamo degli scorci naturali che tutto il mondo ci invidia, mare pulito, immense distese di spiagge e la Bandiera Blu è il minimo che possiamo aspettarci. Per averla – continua il consigliere – non bastano i doni di madre natura, è doveroso rispettare diversi parametri e siamo già a lavoro da tempo per ottemperare a tutte le richieste, sono più che sicuro che riusciremo a raggiunger e l’obiettivo. La Bandiera Blu – conclude – è un importante strumento anche di promozione turistica ed è nostra intenzione riportare il territorio allo splendore di un tempo”.