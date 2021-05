Crotone – Ripreso il trasporto scolastico

Come preannunciato dal sindaco Vincenzo Voce alle famiglie interessate, da questa mattina è ripreso il trasporto scolastico

Lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione Rachele Via.

L’amministrazione come aveva anticipato il sindaco nel corso degli incontri con le famiglie, ai quali ha partecipato la stessa assessore Via, ha voluto comunque assicurare il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, dopo che la precedente gara indetta dall’Ente era andata deserta.