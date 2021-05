Crotone – Prosegue l’esecuzione del Piano del Fabbisogno del personale: previste altre nove nuove assunzioni

Prosegue l’esecuzione del Piano del Fabbisogno del personale varato dall’amministrazione Voce.

All’avviso per il reclutamento di ventitré figure professionali emanato la scorsa settimana, si aggiungono oggi altre nove posizioni relative all’avviso pubblicato sul sito del Comune.

Lo comunica l’assessore al Personale Sandro Cretella.

L’avviso è rivolto agli idonei utilmente collocati in graduatorie di concorsi pubblici, approvati da altri Enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali ed in particolare riguardano le seguenti figure professionali: un messo, un esecutore amministrativo, quattro operai e tre operai specializzati.

Nei prossimi giorni, anticipa l’assessore Cretella, sarà bandito un ulteriore avviso per le categorie D (funzionari amministrativi, contabili e tecnici) e bandito il nuovo concorso per l’assunzione di personale per il Corpo di Polizia Locale.

Le ulteriori selezioni pubbliche seguiranno serratamente a cascata.

La manifestazione di interesse è pubblicata all’albo pretorio con le relative modalità di accesso e può essere presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione.