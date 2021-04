Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 30 aprile

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – P.zza della Resistenza, in 1^ convocazione per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 16:00 e, ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno 1 maggio 2021, alle ore 16:00 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Mozione ad oggetto “Rimodulazione progettualità Antica Kroton”; 2) Adeguamento gruppi e commissioni consiliari permanenti; 3) Adeguamento nomina Commissione Pari Opportunità; 4) Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza di ripristino degli impianti di pubblica illuminazione – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020”. Rettifica deliberazione n. 29 del 01.03.2021.