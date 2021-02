Crotone – Attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

In considerazione del forte vento che si sta registrando in queste ore, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sta monitorando la situazione in città, pronto ad eventuali interventi in caso di necessità.

Già dalle prime ore della mattinata gli uomini della Polizia Locale coordinati dal comandante Francesco Iorno e tecnici del C.O.C. supportati dagli operai comunali sono intervenuti dove si sono registrate situazioni di criticità.

In particolare una tettoia in lamiera, posta su un palazzo, in via Amatruda, a causa delle forti raffiche si è abbattuta su alcune auto in sosta nel parcheggio antistante la stessa via Amatruda. Si è immediatamente provveduto a mettere in sicurezza la zona e si sta verificando se la tettoia fosse autorizzata.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Un altro intervento si è effettuato in via Pelusi dove si è verificata la caduta di alcuni pezzi di cornicione. Anche questa zona è stata posta in sicurezza.

Non si registrano danni a persone.

Attraverso i canali istituzionali si sta invitando la cittadinanza alla prudenza e alla collaborazione anche per consentire gli eventuali interventi.

Il sindaco Voce e la vice sindaco Parise, che ha la delega alla Protezione Civile, stanno seguendo personalmente tutte le fasi dell’attività in costante contatto con il Centro Operativo Comunale e il comando di Polizia Locale.

Attività che continuerà, naturalmente, anche nelle prossime ore.