Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 26 gennaio

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato previo parere favorevole del 11 gennaio 2021 della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in 1^ convocazione, nonché in seduta pubblica presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – P.zza della Resistenza per giorno 26 gennaio 2021, alle ore 15:00, e ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 27 gennaio 2021, alle ore 15:00 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

Adeguamento Gruppi e Commissioni Consiliari Permanenti; Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza Tribunale di Crotone n. 748/19 – ricorso Avis Budget Italia S.p.A. spese di giudizio. (Proposta n. 4/2020 Settore 7); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza FRANCESCO ROTONDO c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 463/2019 del 02/07/2019 RG n.2331 2016 del Giudice del lavoro – Tribunale di Crotone, Sezione lavoro. Riconoscimento Differenze retributive e rifusione spese legali. (Proposta n. 11/2020 Settore 6); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – Differenza fra la maggiore somma dovuta a seguito di atto di precetto e pignoramento sulle somme riconosciute con sentenza del TAR 01741/2019 e quanto corrisposto con determina dirigenziale n. 964 del 13/07/2020. Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Crotone Registro Generale Esecuzioni (R.G.E.) numero 2020/316 (Proposta n. 13/2020 Settore 6); Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n. 300/2020 – Giudice di Pace di Crotone -Procedimento R.G.n.1571/2017 promosso da Vetrano Daniela C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 28/2020 Settore 4); Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.987/2019– Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.165/2017 promosso da Pisani Vittoria C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 31/2020 Settore 4); Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.989/2019– Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.783/2018 promosso da Gentile Caterina C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 32/2020 Settore 4); Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.504/2019– Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.1138/2016 promosso da Lumare Carmelita C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 33/2020 Settore 4); Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.1478/2019 – Tribunale di Crotone – Procedimento R.G.n.1678/2015 promosso da Macrì Rita C/ Comune di Crotone + Fallimento Soakro s.p.a. + Unipolsai s.p.a. – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta nb. 34/2020 Settore 4); Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.1007/2019– Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.1125/2018 promosso da Scumaci Anna Maria C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 35/2020 Settore 4); Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett. a) del T.U.E.L. Sentenza n. 290/2019– Giudice di Pace di Crotone Procedimento R.G. n.917/2016 promosso da Origlia Giorgio C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 36/2020 Settore 4);

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Greco Giovanni