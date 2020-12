Isola Capo Rizzuto, tampone obbligatorio per chi rientra da fuori regione

Con Ordinanza Sindacale del 14.12.2020 il primo cittadino Maria Grazia Vittimberga ordina a chiunque fa ingresso nel territorio di Isola Capo Rizzuto di munirsi di un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in questo comune, a un test molecolare o antigenico. In attesa del risultato del test le persone sono sottoposte alla misura dell’isolamento fiduciario presso la dimora o il domicilio dichiarato. Coloro che non intendono sottoporsi al test dovranno osservare la misura dell’isolamento fiduciario per 15 giorni. La documentazione richiesta dovrà essere inviata prima della partenza per mezzo PEC all’indirizzo comune@pec.isolacr.it, coloro che non vorranno sottoporsi al test dovranno invece inoltrare dichiarazione di arrivo in città e dovranno attenersi alle regole imposte da questo comune. L’obiettivo principale dell’ente comunale è quello di placare l’evolversi della situazione epidemiologica e segnatamente del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi su tutto il territorio della Regione Calabria, in modo ancora più cospicuo nel comune di Isola Capo Rizzuto, appena uscito dalla Zona Rossa. Si raccomanda, inoltre, a tutti cittadini di rispettare l’OBBLIGO dell’uso dei dispositivi di protezione individuale, in particolar modo la mascherina, non solo nei luoghi chiusi ed affollati ma anche in luoghi all’aperto e di rispettare le norme di distanziamento sociale.