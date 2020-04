I sindaci del crotonese e il presidente della Provincia dicono no all’ordinanza della Santelli

I Sindaci del crotonese ed il Presidente f. f. della Provincia di Crotone non intendono rispettare l’ordinanza regionale con la quale la presidente Santelli ha derogato al Dpcm del governo e alle ordinanze sindacali.

Nessuna corsa in avanti, il presidente della Provincia ed i sindaci frenano, scrivono alla Governatrice della Calabria Santelli e annunciano che adotteranno le ordinanze necessarie per mantenere in vigore le disposizioni adottate precedentemente dal Governo nazionale.

Firmato: