Aggressione a sindaco in Calabria, 53enne ai domiciliari

Èstato arrestato e posto ai domiciliari il 53enne che la settimana scorsa ha aggredito Francesco Iannucci, sindaco di Carolei, comune in provincia di Cosenza.

Il provvedimento nei confronti dell”uomo, che ha precedenti, è stato adottato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip di Cosenza su richiesta della Procura in esito agli approfondimenti di indagine svolti dai carabinieri della Stazione di Carolei.

L’uomo è accusato di atti persecutori, reiterate minacce, anche gravi, e lesioni personali.

Alla base dell’aggressione con schiaffi e calci nei confronti del sindaco del comune del cosentino, ci sarebbe la mancata assegnazione di una casa comunale.