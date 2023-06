Minaccia l’ex di accoltellarla e darle fuoco, arrestato 42enne In Calabria

Ha minacciato di dare fuoco alla donna da cui si era separato. Un uomo di 42 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Mendicino (Cosenza) per atti persecutori, violenza, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione dagli arresti domiciliari. In strada il 42enne ha minacciato la sua ex con un coltello e più volte ha minacciato che le avrebbe dato fuoco. I militari l’hanno fermato prima che la situazione potesse degenerare.

Nel corso della perquisizione personale, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è stato trovato in possesso di un coltello, con manico in legno e lama acuminata di circa 5 centimetri, di una bottiglia in plastica, da 50 cl, piena di benzina e di un accendino. Nel corso dell’intervento, l’uomo ha opposto resistenza, sferrando calci e spintoni contro un carabiniere. Il 42enne è stato portato in carcere.