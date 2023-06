Cosenza – Presentato MAB AR, il nuovo progetto di digitalizzazione del Museo all’aperto Bilotti

Conoscere il MAB con una nuova consapevolezza, utilizzando un sistema classico di informazione, come una semplice cartolina, ma facendolo incontrare con la realtà aumentata, attraverso un QR code che consente un viaggio immersivo a stretto contatto con le opere del Museo all’aperto Bilotti.

Il progetto, “MAB AR”, è stato proposto all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso dalla piattaforma “CosenzApp” che l’ha sviluppato ed è stato subito sposato, per il suo carattere innovativo, dall’Assessore all’Urbanistica di Palazzo dei Bruzi Pina Incarnato, impegnata in un programma di valorizzazione, promozione ed ulteriore implementazione del MAB, unitamente al consigliere comunale Francesco Turco, Presidente della Commissione consiliare urbanistica, che ha fatto da trait-d’union con CosenzApp. Il progetto è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa tenutasi nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

Assente per sopravvenuti impegni, il Sindaco Franz Caruso, all’incontro con i giornalisti hanno partecipato, oltre all’Assessore Incarnato e al consigliere Turco, anche il referente di CosenzApp Daniele Spadafora, la consigliera delegata del Sindaco alla Cultura, Antonietta Cozza, e la direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri, Marilena Cerzoso. “Questo tassello – ha detto l’Assessore Pina Incarnato – si aggiunge ad una programmazione più vasta di valorizzazione del MAB. Da quando ci siamo insediati, abbiamo avviato una serie di azioni rivolte proprio alla sua promozione e al miglioramento delle condizioni di fruibilità. Il MAB è un unicum – ha detto ancora Incarnato – proprio in quanto museo all’aperto, e il nostro obiettivo è quello di far capire a tutti che deve essere vissuto con normalità. Un museo che deve poter accogliere le persone ed esserne a sua volta accolto. Molto spesso è difficile, ma noi possiamo farlo attraverso una adeguata sensibilizzazione”.

Il nuovo strumento, “MAB AR” è considerato dall’Assessore Incarnato certamente innovativo e “sicuramente avvicinerà alla fruizione del MAB quella fascia di cittadini, soprattutto i giovani, abituata ad utilizzare i social e le nuove tecnologie. La distribuzione delle cartoline farà capire ancora meglio qual è la particolarità di questo tipo di tecnologia. Attraverso la realtà aumentata, non solo sarà possibile osservare ogni dettaglio dell’opera d’arte, ma anche partecipare ad un’esperienza immersiva”. Pina Incarnato ha anche ricordato che si sta lavorando ad un regolamento che renderà il MAB un museo vero e proprio e che si avvarrà delle competenze di un comitato scientifico che si occuperà della sua cura e della sua valorizzazione. Un’ulteriore implementazione si avrà dai contenuti scientifici che saranno forniti da Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, nipote di Carlo e figlio di Enzo Bilotti, i mecenati che hanno consentito di dotare la città di Cosenza di una elevata concentrazione di opere d’arte appartenenti ad artisti di fama nazionale ed internazionale che hanno segnato il Novecento. “Sono certa – ha concluso Pina Incarnato – che diffondendo con curiosità la conoscenze di queste opere d’arte, non avremo più gli atti di vandalismo che si sono verificati anche di recente e che ci creano particolare disagio”.

Il Presidente della commissione urbanistica Francesco Turco ha poi espresso il suo personale compiacimento per la presentazione del progetto “che – ha detto – rientra in un programma più complessivo che è tra i punti essenziali, fondamentali e di maggiore interesse per l’Amministrazione comunale”. Turco ha anche ricordato l’altro partner dell’iniziativa, Mauro De Luca di MPM Delma che si è fatta carico della stampa delle cartoline. Nel dettaglio di “MAB AR” è entrato Daniele Spadafora di CosenzApp. Attualmente la prima tiratura di cartoline riguarda dieci opere del MAB.

Come funziona “MAB AR”? E’ sufficiente inquadrare il codice QR presente su ogni cartolina con lo smartphone e seguire le istruzioni. Si potrà scegliere se visualizzare l’effetto con Facebook, Instagram oppure, per chi ha un Iphone, con apple AR.

Il nuovo progetto abbraccia una sofisticata tecnologia che ha unito la tecnica del 3D con l’Intelligenza Artificiale. Questo ha fatto sì che si potessero creare dei modelli 3D incredibilmente realistici e pieni di dettagli. “Le cartoline – ha spiegato Daniele Spadafora – saranno distribuite gratuitamente nelle attività commerciali presenti in prossimità delle opere, ma una fornitura sarà data anche alle guide turistiche che si occupano delle visite guidate legate al MAB. Chi non risiede in città, potrà chiederne gratuitamente la spedizione direttamente a casa, compilando l’apposito modulo sul sito Cosenzapp.it.” La conferenza è stata chiusa da Marilena Cerzoso ed Antonietta Cozza. Per la direttrice del Museo dei Brettii, “MAB AR è sicuramente una importante opportunità per consentire a molti di conoscere le opere del MAB, con una maggiore consapevolezza, perché molto spesso il rischio che si corre, e i cosentini non ne sono esenti, è quello di attraversare corso Mazzini senza avere piena consapevolezza della portata delle opere che si hanno di fronte”. Antonietta Cozza ha definito, infine, il nuovo progetto “di grande impatto visivo e capace di suscitare grandi emozioni”.