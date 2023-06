A Spezzano Sila il primo forum ambientale sull’economia circolare

Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’economia circolare e promuovere soluzioni sostenibili per il futuro. Questo l’obiettivo del “Forum ambientale”, che si terrà a Spezzano della Sila, giovedì 29 giugno, alle ore 20.30 in piazza Vittorio Veneto.

Si tratta di un appuntamento utile per fare il punto sulla governance dei rifiuti sia a livello locale sia a livello regionale.

Ad animare il dibattito saranno le associazioni del territorio, le amministrazioni dei comuni vicini e tutti quegli enti e persone che hanno maturato esperienze positive e che hanno fatto dell’economia circolare il proprio leitmotiv.

Una serata all’insegna della cultura e dell’ambiente e, allo stesso tempo, dell’intrattenimento grazie allo spettacolo di Capone & BungtBangt che sono i fondatori italiani della Junk Music, ovvero musica ecologica. Dal 1999, infatti, vengono creati strumenti da materiali riciclati; i rifiuti solidi urbani, quindi, si trasformano in strumenti di grande qualità acustica, che danno un suono unico alle canzoni ed ai testi scritti dal fondatore Maurizio Capone.

“Il nostro obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’economia circolare e promuovere soluzioni sostenibili per il futuro – ha detto il sindaco di Spezzano Sila, Salvatore Monaco – Vogliamo anche creare un’opportunità per la condivisione di idee e di esperienze, per stimolare la collaborazione e l’innovazione. A fine dibattito si esibiranno Capone & BungtBangt. La loro capacità di trasformare i rifiuti in eccellenti strumenti musicali è un esempio di creatività sostenibile molto importante in questo momento storico. Una sorta di virus positivo che lascia un segno indelebile nello spettatore e dimostra, senza retorica, che – ha concluso Monaco – un altro mondo è possibile”.