Uomo accoltellato in Calabria, forse per una rapina. Indagini per risalire ai responsabili

Un uomo di 66 anni è stato accoltellato al torace, nella tarda serata di ieri, nel centro storico di Corigliano.

Subito soccorso, l’uomo è stato portato in un primo momento nell’ospedale di Corigliano per poi essere trasferito in quello di Cosenza, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano sembra che l’uomo – da poco rientrato dall’estero in città – sia stato ferito nel corso di un tentativo di rapina.

I carabinieri proseguono con le indagini per risalire ai responsabili e per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

(ANSA).