Ponte crollato in Calabria, Salvini incontrerà il Sindaco di Longobucco

“Su richiesta del Commissario Regionale della Lega il Ministro Matteo Salvini ha fissato un incontro con il Sindaco del Comune di Longobucco, Giovanni Pirillo, presso il Ministero delle Infrastrutture per la mattina di venerdì prossimo. Un incontro di rilevante importanza per mettere a fuoco la vicenda del crollo del ponte che collega la città con il resto della Calabria e per verificare le modalità ed i tempi per trovare una celere soluzione.

Il Commissario accompagnerà il primo cittadino in modo tale che possa poi seguire anche nel prosieguo la vicenda e poter così sostenere le necessità del territorio. Saccomanno, ringrazia il Ministro Matteo Salvini che ha accettato immediatamente la richiesta,dimostrando di come sia attendo per le necessità dei territori ed in particolare per la Calabria. Certamente, sarà un incontro fruttuoso che servirà, appunto, per cercare una soluzione possibile in tempi brevi”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.