All’Unical il congresso nazionale della Sipad, la Società delle patologie dell’apparato digerente

Si chiama Intelligenza Artificiale ed è una branca dell’informatica che ha come obiettivo la progettazione di software, di programmi capaci di fornire prestazioni fino ad oggi di esclusiva pertinenza umana. Questa nuova tecnologia sta trovando applicazione in tutti gli ambiti, e anche in medicina, dove sta dimostrando di avere un potenziale enorme, in particolare nella cosiddetta medicina di precisione. Per questo motivo l’Intelligenza Artificiale è oggetto di discussione e di analisi da parte delle società mediche scientifiche.

La Sipad, la Società italiana patologia apparato digerente, lo ha scelto come tema conduttore del congresso nazionale in programma dal 18 al 20 maggio prossimi, a Rende (Cs), all’Università della Calabria, in aula magna “Beniamino Andreatta”. Accademici e professionisti discuteranno sull’argomento delle “Innovazioni e soluzioni tecnologiche nell’era dell’intelligenza artificiale” in sessioni ricche di contenuti con esperti di fama e valenza nazionale ed internazionale. “È la prima volta – dice il professore Bruno Nardo, docente Unical, direttore della chirurgia “Falcone” dell’ospedale “Annunziata”, di Cosenza, e presidente del congresso – che l’incontro annuale della Sipad si svolge in Calabria. Una scelta che vuole essere un riconoscimento alla neonata facoltà di medicina, chirurgia e tecnologie digitali che partirà all’Unical, un merito, questo, che tutti noi dobbiamo al magnifico rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone. Si tratta di un congresso in cui si disserterà intorno all’intelligenza artificiale applicata a vari campi delle patologie dell’apparato digerente: patologie delle vie biliari, neoplastiche dello stomaco e del colon, di patologie legate anche alle infezioni ospedaliere nel campo della chirurgia. Uno dei principali argomenti che verranno affrontati – continua il professore Nardo – è l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale e la chirurgia robotica. Si tratta, quindi, di una tecnica chirurgica innovativa che, grazie anche al supporto dell’Unical, si potrà utilizzare all’Annunziata, dove, da qualche giorno, sono iniziati i primi interventi di chirurgia nel campo dell’urologia e che presto verrà impiegata anche nella chirurgia generale dell’apparato digerente, chirurgia avanzato mininvasiva che viene applicata per la prima volta in Calabria all’ospedale cosentino”. Per il presidente onorario del congresso, il professore Angelo Benevento, ordinario di chirurgia all’Università degli studi dell’Insubria-Varese e presidente nazionale Sipad, “questo convengo nazionale è certamente un’opportunità sia per i soci Sipad, che arriveranno a Cosenza da tutta Italia, sia per i medici e i chirurghi della Calabria che potranno confrontarsi proficuamente all’interno delle sessioni scientifiche in modo, poi, da poter applicare le loro conoscenze alle terapie dei propri pazienti”. Per il professore Antonio Cavallari, già Direttore della Clinica Chirugica II e del Centro Trapianti di Fegato del Policlinico Sant‘Orsola dell‘Università di Bologna, presidente onorario del congresso, si tratta di un appuntamento su un tema, l’intelligenza Artificiale, “che guarda al futuro, ma che è già ben radicata anche nel campo chirurgico”. Segreteria organizzativa dell’appuntamento calabrese Sipad è Francesca Mazza, della “Xenia”. Il congresso, la cui apertura è fissata per il pomeriggio del 18, dalle 16,00, con una cerimonia inaugurale in aula gialla, avrà un prodromo, nella mattinata, nella stessa aula, alle 10,30, in un “Incontro sulle donazioni di organi e tessuti” con studenti delle scuole medie superiori e dei corsi di laurea della branca medica.