Allerta meteo in Calabria – Chiusa statale 177dir nel Cosentino

A seguito delle abbondanti precipitazioni atmosferiche degli ultimi giorni che hanno determinato un aumento della portata idrica del torrente ‘Trionto’, con conseguente interessamento della 177 dir, e per l’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile, si è reso necessario disporre la chiusura temporanea della statale.

A partire da oggi e fino alle ore 16:00 di venerdì 12 maggio, sarà in vigore la chiusura della 177Dir dal km 0,000 al km 6,500.

Sul posto sono attivi i presidi delle squadre Anas per le attività di monitoraggio e di verifica dell’infrastruttura

Il traffico veicolare viene deviato lungo la SP276 (ex SS177 dal km 42,650 al km 51,500).

