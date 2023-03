Unical, assegnate le borse di studio al 100% degli idonei

Anche quest’anno tutte le studentesse e tutti gli studenti risultati idonei nelle graduatorie del diritto allo studio sono stati dichiarati beneficiari di borsa. Sono 7.000 (di cui oltre 4.300 donne) gli iscritti che ricevono la borsa di studio, 350 il premio di laurea e 100 il contributo per la mobilità internazionale. Per erogare la borsa di studio agli aventi diritto e, quindi, non prolungare ulteriormente i tempi, l’Università della Calabria, in attesa di ricevere il contributo regionale, ha anticipato 3 milioni di euro di risorse proprie integrando le risorse ricevute dai fondi Pon, Pnrr e Fis. I nuovi beneficiari di borsa possono prendere visione del proprio status e dello scorrimento delle graduatorie accedendo al Portale dei Servizi Online del Centro Residenziale o tramite l’app Unical Life. < >.