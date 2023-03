“Dopo ben 22 anni di attesa è arrivata la Tac all’Ospedale di Cariati. In questi mesi abbiamo consegnato in tutta la regione 163 grandi apparecchiature, di cui 156 sono già state collaudate. Passo dopo passo stiamo cambiando il sistema sanitario calabrese, per restituire a tutti i cittadini il sacrosanto diritto alla cura”.

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Roberto Occhiuto.