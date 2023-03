Cisterna di gas si ribalta sulla Salerno-Reggio Calabria. Ancora disagi in autostrada (VIDEO)

Squadre Anas impegnate da alcune ore nelle operazioni di rimozione dell’autocisterna, per la pulizia del piano viabile e per la gestione della viabilità, tuttora disposta a doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta in seguito ad un incidente di ieri mattina che ha coinvolto due mezzi pesanti provocando

il ribaltamento di una cisterna che trasportava gas all’interno della galleria “Colle Trodo” in prossimità dello svincolo di Mormanno direzione Salerno.