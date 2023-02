Giallo in Calabria, ritrovato il cadavere di un 33enne

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto a Marano Marchesato. Il cadavere del 33enne era riverso in un casolare abbandonato in una zona periferica della cittadina cosentina. A rinvenire il corpo del giovane i carabinieri del comando provinciale di Cosenza.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per comprendere le cause del decesso del giovane. Al momento non si esclude alcuna pista.