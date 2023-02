Fermato in autostrada con oltre 10 kg di cocaina: arrestato giovane in Calabria

I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, nell’ambito della consueta attività di controllo economico del territorio, hanno eseguito uno specifico servizio finalizzato a prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti che ha portato all’arresto di una persona ed al sequestro di circa 10 chili e mezzo di cocaina. Nei pressi dell’area di sosta Salso est, dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, i Finanzieri della Compagnia di Castrovillari fermavano un’autovettura, condotta da un venticinquenne calabrese, che alla vista dei militari, aveva cercato invano di occultarsi dietro un furgone in marcia davanti a lui.

Nel corso dei controlli di rito, il conducente del mezzo mostrava evidenti segnali di nervosismo ed enorme difficoltà a spiegare la destinazione e le motivazioni del viaggio. Per tale ragione, i Finanzieri hanno deciso di procedere all’esecuzione di una perquisizione personale e del mezzo, anche con l’ausilio di una unità cinofila, a seguito della quale venivano rinvenuti, occultati all’interno di un doppiofondo ricavato nell’abitacolo del veicolo, 10 panetti avvolti da nastro adesivo trasparente, sottovuoto, contenenti della sostanza polverosa bianca che dal controllo effettuato, mediante drop-test speditivo, è risultata essere sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’ingente quantitativo di stupefacente, nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato più di un milione di euro. Il conducente del veicolo veniva quindi tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pm di turno della Procura di Castrovillari, veniva associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente. La persona sottoposta alle indagini avrà la possibilità di fornire la propria ricostruzione dei fatti nel seguito del procedimento che, allo stato, è nella fase delle indagini preliminari.