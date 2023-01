Giovane scomparso in Calabria: ancora senza esito le ricerche

Sono proseguite per tutto il giorno le ricerche del giovane pugliese di Casamassima (BA) scomparso dal 5 gennaio, purtroppo senza dare alcun esito.

Condizioni meteorologiche difficili per le squadre di tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che hanno proseguito il loro lavoro di ricerca in boschi e macchia mediterranea in terreno molto impervio e bonificato un casolare.

Oltre ai tecnici del SASC, presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Scalea, i Vigili del Fuoco di Cosenza e la Protezione Civile di San Nicola Arcella.