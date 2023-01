Ferrovie della Calabria presenta nuovi bus e treni

Mercoledì 1° febbraio saranno presentati i nuovi autobus e treni di

Ferrovie della Calabria, alla presenza del Presidente della Regione, on.

Roberto Occhiuto, e dell’Assessore ai Trasporti, Emma Staine.

L’appuntamento, che sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio

dell’anno appena trascorso e degli investimenti fatti per un valore di

circa 600 milioni di euro, è per le ore 12 presso il piazzale

dell’Azienda dietro la stazione di Vaglio Lise a Cosenza.

“L’acquisto dei 36 autobus Crossway Line da 10,7 metri, un modello

ampiamente diffuso e apprezzato in tutta Europa – ha dichiarato

l’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, ing. Ernesto Ferraro

–, è stato effettuato grazie al cofinanziamento della Regione Calabria e

all’impulso fattivo e concreto del Governatore Occhiuto, che ringrazio

per la vicinanza costante che dimostra alla nostra Azienda. Si tratta di

un nuovo tassello nel percorso di profondo rinnovo del parco,

predisposto per garantire maggiore qualità del Trasporto Pubblico

Locale. L’immissione in servizio dei nuovi mezzi, tutti EURO VI e dotati

dei più efficienti apparati di sicurezza quale videosorveglianza, conta

passeggeri, scatola nera e pedana per i disabili, consentirà peraltro la

dimissione di altrettanti bus vetusti e inquinanti”.

“Sul fronte ferroviario – prosegue Ferraro – la nuova automotrice

Staldler, del tipo bidirezionale diesel-elettrica, rappresenta quanto di

più moderno il mercato offra in questo momento. Altri tre convogli

saranno consegnati entro il prossimo mese di luglio”.

Alla manifestazione parteciperanno anche Matteo Innaco, Direttore

Commerciale Mecar, storica concessionaria di riferimento per il

territorio della Calabria che ha curato al consegna dei mezzi e si

occuperà di fornire il proprio supporto anche per tutti i servizi di

assistenza post-vendita attraverso la struttura Platform One creata sul

territorio; Antonello Della Corte, Parts&Service Manager; Tiziano Dotti,

IVECO BUS Italy Market Public Sales Manager; e Raffaele Romita, IVECO

BUS Italy Market Sales Area Manager.