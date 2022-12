Scalea, diventa realtà il parco inclusivo. Domani sera raccolta fondi con il live dei Lumpen

Musica e solidarietà mercoledì 28 dicembre a Scalea a sostegno della realizzazione del primo parco inclusivo promosso da Skalea Solidale Odv.

Al Guindillas Pub alle 21,00 sarà presentato il progetto al quale i volontari dell’organizzazione hanno lavorato nei mesi scorsi e che prevede la riqualificazione di un’area della città di Scalea da Parco inclusivo pubblico polivalente.

“Lo spazio individuato – spiega Skalea Solidale, associazione fondata da un gruppo di supporter rossoblu e da anni impegnata sul territorio del Tirreno cosentino in azioni di solidarietà per l’integrazione sociale delle fasce più svantaggiate, sfavorite e a rischio esclusione- è adiacente al monumento ai Caduti di tutte le guerre in Piazza Aldo Moro, attualmente adibito a verde pubblico. Vogliamo riqualificarlo e installare dei giochi adatti a tutti i bambini, soprattutto quelli portatori di handicap, con l’intenzione di favorire e creare uno spazio di aggregazione, solidarietà e inclusione”.

L’area, attualmente poco curata, priva di arredi urbani e scarsamente illuminata, sarà trasformata in un parco giochi adatto ad ogni bambino, pavimentato con piastrelle anti-trauma, attrezzato con panchine, fontanella pubblica, bagni, uno dei quali per disabili, e con un nuovo impianto di illuminazione.

L’iniziativa, sposata da Skalea Cosenza Fans, gruppo ultras della tifoseria cosentina, prevede l’esibizione live dei Lumpen, street punk band proveniente dal capoluogo bruzio, e un dj set a cura di Dj Pollon.

L’evento è aperto a tutti e particolarmente indirizzato ai gruppi della tifoseria cosentina che durante la serata potranno esporre nell’area della manifestazione i propri stendardi.

Il ricavato della serata sarà destinato allo sviluppo dell’idea progettuale del parco Inclusivo che gode dell’autorizzazione dell’amministrazione comunale di Scalea e sarà intitolato alla memoria di Salvatore Arcuri, giovane scaleoto drammaticamente scomparso nel 2001.