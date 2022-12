Rende, approvato dalla giunta la pista ciclopedonale: unirà Quattromiglia a Cosenza

Approvato stamane a Rende dalla giunta il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà Quattromiglia al parco Robinson.

Il progetto si inserisce nel più ampio disegno della città futura che vedrà, attraverso diverse opere in fase di realizzazione, Rende quale centro dell’asse che collega Cosenza a Nord dell’area urbana.

La serie di opere infrastrutturali che interesseranno anche l’Università della Calabria, vedrà la realizzazione del nuovo svincolo autostradale, della nuova stazione ferroviaria, che essendo posta in prossimità della confluenza delle linee Cosenza-Paola e Cosenza- Sibari, avrà una funzione strategica a livello regionale e contribuirà ad elevare i flussi veicolari in prossimità dell’area dello svincolo autostradale risultando fondamentali per l’intera mobilità regionale.

La pista ciclopedonale, per la quale è stato stanziato un finanziamento pari a 814.000,00 euro, attraverserà tutta la città dell’oltre Campagnano con

percorsi integrativi che da Quattromiglia arriveranno all’area del Parco Robinson. Un progetto che ben si integrerà con la realizzazione del parco inclusivo previsto da Agenda Urbana che vedrà l’unione di spazi isolati, alcuni dei quali in disuso quale il ponte della ferrovia, unirsi per offrire sia a Rende che a Cosenza servizi integrati essenziali per la viabilità.