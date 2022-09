Proseguono gli incontri culturali nel chiostro dei domenicani di Altomonte con la rassegna “Il Chiostro racconta”

Alle 18 di mercoledì 21 settembre si incontreranno nel chiostro Elena Giorgiana Mirabelli, scrittrice; Andrea Bevacqua, scrittore; Sergio Crocco, scrittore; Claudio Dionesalvi, giornalista e scrittore e Francesco Veltri, giornalista e scrittore; per discutere del tema “Scrittori e letteratura calabrese in Calabria e nel mondo”.

Un incontro che permetterà di conoscere meglio le dinamiche narrative di chi ha scelto la scrittura come mestiere di vita e tracciare i possibili sviluppi per la letteratura della nostra regione.

Faranno da cornice musicale le incursioni di Simona Micieli, Jo Di Nardo e Walter Giorno.

«È per noi fondamentale – dice il sindaco di Altomonte Gianpietro Coppola – valorizzare la scrittura dei nostri autori che con le loro opere aiutano lo sviluppo della nostra letteratura. Altomonte, ancora una volta, si conferma sensibile ai fenomeni culturali del nostro tempo e vuole essere protagonista nel processo evolutivo di tutte le arti ed è per questo che abbiamo creato la rassegna “Il Chiostro racconta”».

Gli incontri de “Il Chiostro racconta” proseguiranno giovedì 22 settembre, alle ore 10, con Cataldo Perri, musicista e cantautore, che relazionerà sul tema “La musica popolare calabrese in Calabria e nel mondo”.

Altro appuntamento ci sarà, inoltre, venerdì 23 settembre, sempre alle ore 10 nel chiostro dei domenicani, con l’incontro dal tema “Il teatro calabrese in Calabria e nel mondo” che vedrà protagonista l’attore William Gatto.

I tre appuntamenti giungono dopo una estate ricca di iniziative de “Il Chiostro racconta” che ha visto la presentazione dei libri “L’illusione del melograno” di Marcostefano Gallo e “Varie in stato di ebbrezza” di Assunta Morrone e gli incontri “Viaggi di-Versi – Poeti e poesia in Calabria”; “Donne artigiane in Calabria” e “Video art, in Calabria e nel mondo”.