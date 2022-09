Nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale di Rende: “sia per tutte e per tutti foriero di crescita personale e collettiva”

Per il primo giorno di scuola che interesserà migliaia di famiglie rendesi, l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale dell’istruzione e augurare agli studenti un buon anno scolastico.

“Domani si torna tra i banchi di scuola e il suono della campanella scandirà l’inizio di un nuovo anno d’impegno e crescita per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Quest’anno Rende sarà la prima città ad avere una scuola completamente accessibile grazie all’impegno e alla sinergia tra il nostro ente e le realtà territoriali che da anni lavorano fianco a fianco affinché la nostra comunità sia inclusiva e valorizzi le unicità che ognuno porta con sé”, si legge nella nota stampa.

“L’autodeterminarsi, il fornire alle nostre studentesse e ai nostri studenti gli strumenti necessari a raggiungere la propria autonomia sono per noi da sempre legati al diritto allo studio. È un impegno etico, prima che politico, che l’amministrazione Manna ha preso sin dall’inizio del proprio mandato. Come amministratori abbiamo lavorato alacremente in questi mesi affinché si potessero di nuovo riaprire in piena sicurezza le porte delle nostre scuole, grazie all’esperienza e alla professionalità di tutti coloro che lavorano nella nostra struttura comunale, abbiamo intercettato i fondi necessari alla realizzazione di una ristrutturazione ed implementazione degli edifici scolastici presenti sul nostro territorio”, prosegue l’amministrazione comunale di Rende.

“Le relazioni, le conoscenze e l’apprendimento devono essere vissuti nei luoghi del sapere ed è la scuola la casa di cui prendersi cura con maggiore priorità. Qui si esercita, si amplia ed accresce la conoscenza, qui si sviluppa il pensiero critico e libero, essenza e fondamento di ogni agire democratico. Le giovani e giovanissime menti giocano un ruolo fondamentale in questo processo di democrazia diretta.

I nostri ragazze e ragazzi sono il nostro futuro, a loro va trasmesso senso di responsabilità e fiducia nelle istituzioni perché crediamo che sostenere politiche volte alla partecipazione attiva dei cittadini sia esercizio democratico in grado di avvicinare concretamente le nostre comunità alla cosa pubblica.

Auguriamo loro un buon inizio d’anno scolastico, che sia per tutte e per tutti foriero di crescita personale e collettiva da affrontare con fiducia ed entusiasmo”, si conclude la nota.