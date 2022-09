Castrovillari, entra nel vivo Civita Nova RadicarSi: nel weekend Eman e Bennato

Dopo aver affermato il successo delle cinque rassegne, Civita Nova RadicarSi fa spazio ai grandi nomi di questa edizione. Per la penultima giornata di festival, il centro storico è pronto ad accogliere i tanti visitatori tra luci e colori, arte e tradizione.

Lo start è stato alle ore 9 con una nuova escursione, sempre gratuita e su prenotazione, alla scoperta del territorio questa volta sul Monte Sant’Angelo.

Alle ore 10, invece, il secondo momento di benessere Yoga presso il Protoconvento francescano per la rassegna Escursioni, visite guidate, benessere.

Alle ore 18 al via la caccia al tesoro nel quartiere ebraico della Giudeca per Utopie dell’abitare, la rassegna tra le vere novità di questa edizione.

Alle 20, poi, un nuovo appuntamento con l’arte urbana di Luigi Giudice nei vicoli della Civita ed il percorso enogastronomico e Mercato delle Eccellenze Territoriali nel Protoconvento, in Piazza Castello Aragonese ed in Largo Vescovado per la rassegna enogastronomica Tesori di Calabria & M.e.T. Allo stesso orario torna il salotto marocchino Mar’habia di Cidis Onlus presso il Protoconvento

Alle 20.30, invece, spazio al teatro presso l’anfiteatro San Giuliano con lo spettacolo “Albino e la storia di paese del Sud” di L. Troccoli, a cura dell’Associazione culturale Aprustum in collaborazione con Menodiunterzo che si annovera tra gli appuntamenti della rassegna RadicarSi. Contemporaneamente ancora un incontro col il gusto da titolo “Saperi e sapori”, che prevede lo show cooking di prodotti identitari del territorio.

Alle 21 tornano gli spettacoli dell’arte di strada per la rassegna Magiche presenze, sempre in Largo Vescovado, Piazza Castello Aragonese e piazzetta Civita Nova. Aprirà allo stesso orario la sessione musicale Sasà Calabrese in solo, in Via Vescovado.

Alle 22, al Protoconvento francescano arriva Eman in concerto, uno dei nomi dell’edizione 2022 del festival e alle 23 ancora musica con Sessione Popolare in piazzetta Civita Nova e Dj Giux in Largo Vescovado.