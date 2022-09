Aperto spazio ristorazione al Mercato coperto di Campagna Amica a Cosenza: saranno protagoniste persone con disabilità

Il convegno “Agricoltura e Sociale che generano comunità” che si è svolto in occasione dell’inaugurazione dell’area ristorazione presso il mercato coperto di Campagna Amica in piazza Matteotti a Cosenza è stato un vivaio di idee e considerazioni mirate appunto alla socialità legata al mondo agricolo.

Tra gli ospiti dell’evento Adriana De Luca associazione “Gli altri siamo noi Odv” , Carmelo Troccoli direttore Fondazione Campagna Amica, Fabio Comunello Fattoria sociale “Conca d’oro” di Bassano del Grappa, Marco Ottocento Fondazione “Più di un sogno” di Zevio (VE), Mauro Magatti dell’Università Cattolica di Milano, Teresa Nesci Coop sociale “Felice da matti” e Maria Teresa Pagliuso direttrice f.f. Igiene degli alimenti e Nutrizione Asp Cosenza, oltre che Klaus Algieri presidente Camera di Commercio di Cosenza, Gianluca Gallo assessore regionale agricoltura, Franz Caruso sindaco di Cosenza, Franco Aceto presidente Coldiretti Calabria. “Non perdete l’occasione di mangiar bene e stare meglio” – è quanto ha affermato l’assessore Gallo, unitamente al Sindaco di Cosenza Franz Caruso che aggiunge “Un’iniziativa lodevole che rende la nostra città sempre più inclusiva e solidale; questi giovani ci insegnano che con l’impegno e la volontà si possono realizzare grandi progetti ed oggi, per tutti loro, inizia un’ importante avventura lavorativa”. Il Direttore Troccoli ha affermato che, “la comunità di Campagna Amica diventa ancora più ricca; un progetto imprenditoriale civico, sociale, agricolo e inclusivo.

I mercati contadini si basano su sistema di relazioni e contrappongono ai modelli globali e omologanti un modello del cibo locale di comunità. Sono convinto che l’esempio di Cosenza sarà seguito da altre realtà. Tutto questo è possibile grazie alla costante opera di relazioni costruita da agricoltori e coordinatori di Campagna Amica, figure cruciali della nostra crescita e a cui va il più sentito ringraziamento per l’opera quotidiana che svolgono”. L’area ristorazione inaugurata sarà gestita dalla coop sociale “Volando Oltre” in collaborazione con Campagna Amica e Coldiretti Calabria, ideatrice peraltro dell’ iniziativa imprenditoriale/sociale, che prende il nome di “buoni buoni – cucina sociale contadina”. Enorme soddisfazione è stata espressa dal presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto che ha parlato di una realizzazione ambiziosa che unisce i valori etici , il senso della famiglia e l’empatia. Valori fondamentali – ha proseguito – che amplificano e sostengono nuove voci nel mondo dell’imprenditoria sociale che stanno dando forma a idee innovative per creare un futuro sempre più inclusivo che arricchisce noi stessi e gli altri. . In un tutt’uno con le nostre produzioni, si afferma un modo di essere e di vivere, fatto di impegno, lavoro e lealtà”. “Nella cornice di del nostro mercato coperto – commenta Francesco Cosentini direttore di Coldiretti Calabria –vogliamo comunicare un grande esempio di passione e determinazione con una cifra di stile armonica nel messaggio, con valori condivisi in linea con gli impegni quotidiani di Coldiretti che continuamente arricchiremo con progetti sempre più inclusivi”.