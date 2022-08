Siglato accordo fra la Provincia e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza

La Presidente della Provincia Rosaria Succurro, da sempre attenta ai temi della sicurezza e della prevenzione, ha deciso di porre in essere un importante rapporto di collaborazione con i Vigili del Fuoco di Cosenza, giungendo mercoledì 3 agosto scorso alla firma di uno specifico protocollo d’intesa con il Comando Provinciale nella persona dell’Ing. Giampiero Rizzo per la concessione – su specifica richiesta dello stesso Comando Provinciale – in comodato d’uso gratuito temporaneo di porzione dell’immobile sede dell’ITC “Cosentino” di Rende, per adibirlo a sede presso cui dislocare temporaneamente una squadra di VV FF antincendio boschivo di cinque unità in servizio dalle 08:00 alle 20:00. Tale concessione avrà durata fino al 27 agosto 2022.

«La Provincia di Cosenza attribuisce grande importanza ad un’azione istituzionale più incisiva nei confronti di politiche concernenti la difesa del suolo ed in materia di lotta attiva agli incendi boschivi – ha dichiarato la Presidente Succurro – ed è per questo che la richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza mi è parsa meritevole di tutela e accoglienza».

La squadra di Vigili del Fuoco dislocata nella porzione di immobile oggetto della concessione presidierà il territorio situato a nord della Città di Cosenza.