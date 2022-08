Cosenza – Salvini in Calabria, Loizzo: “Lega al fianco di famiglie e imprese”

“Inizia domani la due giorni di Matteo Salvini in Calabria, con la conferenza stampa fissata alle 11:30 a Rossano.

Matteo Salvini ha scelto di candidarsi capolista in Calabria – ha detto Simona Loizzo, capolista al collegio plurinominale della Camera e capogruppo regionale – perché considera centrale il Sud e la nostra regione nelle dinamiche politiche”.

“La Lega è al fianco di famiglie e imprese in questa congiuntura straordinaria – ha aggiunto Loizzo – e vuole affrontare da subito le nuove emergenze.

Chiediamo un voto che consenta alla Calabria di pesare nei nuovi equilibri nazionali – ha aggiunto Loizzo – per garantire quota 41 a chi merita di andare in pensione, per attuare la flat tax, per realizzare una pace fiscale che dia ossigeno a tante piccole e medie imprese, per togliere l’iva sui beni di prima necessità.

Il nostro è un programma sociale – ha concluso Loizzo – che vuole essere di sostegno a ceti che non possono impoverirsi ulteriormente”.