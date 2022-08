Cosenza – Il sindaco Franz Caruso: “Stiamo affrontando l’emergenza delle perdite idriche”

“Sin dal nostro insediamento è stato riparato oltre il 75% delle perdite idriche, alcune anche fognarie, sparse sull’intero territorio comunale e presenti da tempo, che ci ha consentito di aumentare sensibilmente l’apporto dell’acqua corrente nelle case dei cosentini”.

Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che questa mattina a Palazzo dei Bruzi ha fatto il punto della situazione sulla problematica con l’assessore alla manutenzione, Francesco De Cicco, e l’assessore al verde pubblico ed ai quartieri, Pasquale Sconosciuto. Nel corso della riunione l’assessore De Cicco ha tenuto, in particolare, a precisare che “in questi primi mesi di amministrazione, sono state ripristinate ben 50 perdite idriche risalenti agli anni passati, operando, contestualmente, sulle nuove che man mano si sono, purtroppo, verificate per via delle cattive condizioni delle tubature. Non ultima quella che ci ha visti impegnati in emergenza nello scorso mese di aprile su Via Cattaneo”. Gli addetti alla manutenzione del Comune, hanno operato, peraltro, per tutto il periodo estivo insieme agli assessori De Cicco e Sconosciuto, atteso l’aumento delle criticità rispetto ai mesi invernali per via delle condizioni termiche che rendono le tubazioni più soggette a possibili rotture. Gli ultimi lavori, in ordine di tempo, sono stati effettuati su due importanti perdite di acqua, una nei pressi di piazza Ogaden e l’altra su via Aldo Moro, che hanno richiesto una grossa mole di lavoro. Al momento, inoltre, si sta valutando la natura, pubblica o privata, della fuoriuscita di alcuni reflui fognari.

“L’intervento su via Aldo Moro – ha affermato, dal canto suo, l’assessore Sconosciuto – è stato portato avanti contemporaneamente al recupero di uno slargo che fa angolo tra la stessa via Aldo Moro e Via Zanotti Bianco. L’area, che si presentava abbandonata a se stessa, piena di erbacce e colma di rifiuti, è stata prontamente ripulita grazie al lavoro delle cooperative, ed in queste ore si sta procedendo alla piantumazione di nuove essenze (Gigli, citronella e thulbaghia) oltre che al posizionamento degli appositi cestini per i rifiuti da passeggio. Mi auguro che i cittadini la mantengano, con senso civico, pulita e ordinata”.

“Il problema delle perdite idriche a Cosenza è un’emergenza che stiamo affrontando con fermezza, attraverso un impegno quotidiano e costante – ha affermato il sindaco Franz Caruso – Ciò ci ha consentito, per come dicevo, di migliorare di molto la disponibilità di acqua corrente ai cittadini, soprattutto in alcuni quartieri dove il prezioso liquido negli ultimi mesi scorre per l’intera giornata ed anche nelle ore notturne. E ciò non succedeva da tempo immemore”.