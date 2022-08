Cosenza – Doppia tappa tirrenica per il Peperoncino Jazz Festival

Doppia tappa tirrenica quella di domani, martedì 23 agosto, per il XXI Peperoncino Jazz Festival, rassegna itinerante nelle più belle località calabresi diretto artisticamente da Sergio Gimigliano iniziata lo scorso 15 luglio e in programma fino al prossimo 9 settembre in una trentina di località della regione.

Da un lato, grazie al forte volere di Raffaela Sansoni, assessora alla Cultura della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Cascini, le piccanti note del festival organizzato dall’associazione culturale Picanto dopo un’assenza di alcuni anni torneranno a diffondersi in uno dei luoghi più rappresentativi di Belvedere Marittimo: Capo Tirone, ultimo avamposto del bel lungomare dell’importante centro tirrenico.

Questo luogo di grande fascino a partire dalle ore 22 costituirà il perfetto scenario per il suggestivo viaggio (a ingresso libero) nel mondo del cinema e della musica a firma del duo composto dalla raffinata cantante Mafalda Minnozzi e dal produttore, arrangiatore e chitarrista newyorchese Paul Ricci, che per l’occasione presenteranno il progetto “Fotogrammi”, un percorso sul filo dell’emozione che come nella pellicola di un film, fotogramma dopo fotogramma, i due musicisti costruiranno sul palcoscenico, definendo una colonna sonora di forte impatto emotivo.

La Minnozzi, interprete ed autrice con forte personalità e grande carisma, nel corso della carriera è riuscita a fondere il suo virtuosismo vocale con il jazz, il samba e la bossanova, fino ad ottenere un suond e uno stile assolutamente personali che provocano, puntualmente, la “standing ovation” da parte del pubblico alla fine di ogni concerto e l’entusiasmo della critica, proiettandola in una dimensione internazionale.

Una traiettoria musicale di successo che la vede attiva da oltre 35 anni nel triangolo creativo che unisce New York, São Paulo e Milano e comprende prestigiose collaborazioni con Milton Nascimento, Dave Liebman, Guinga, Lucio Dalla, Filó Machado, Martinho da Vila e Toquinho, solo per citarne alcune, che hanno reso l’artista un’ambasciatrice della canzone italiana nel mondo.

Sempre domani sera, in orario sfalsato di un’ora in avanti (dunque, intorno alle 23), l’itinerario musicale (ma anche turistico e culturale) del PJF farà “Un tuffo nel Blues” grazie alla joint-venture con la terza edizione dell’evento nato per ricordare attraverso le note musicali e la bellezza (due cose che gli stavano molto a cuore!) una persona molto speciale quale è stata Claudio Tommasini (storico padrone di casa di uno dei locali più longevi ed esclusivi della Calabria: il Clubbino.