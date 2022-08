Cosenza – Ad Aprigliano uno speciale annullo filatelico

Poste Italiane ha attivato per venerdì 19 agosto, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “Calici a corte – 19.8.2022 – 87051 Aprigliano (Cs)”.

Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand che verrà allestito presso il palazzo Vigna Museo di via Varoncello ad Aprigliano (Cs), dalle ore 19,00 alle 24,00.

L’annullo postale è stato richiesto dall’Associazione “Compagnia I spaccamattuni” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Aprigliano.

Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Cosenza, via Vittorio Veneto, 59 – 87100 Cosenza (tel. 0984-819313).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.