Cerisano, Palazzo Sersale Hub culturale per intera provincia

“Siamo entusiasti ed orgogliosi per questa “prima” dell’Orchestra Sinfonica Brutia a Cerisano”.

Così il Sindaco di Cerisano – l’avv. Lucio Di Gioia- già al lavoro con l’intera squadra comunale per preparare al meglio questo storico debutto dell’OSB nel meraviglioso borgo delle Serre Cosentine. Una scelta, quella di esibirsi nel prestigioso Palazzo Sersale, che non è certamente casuale – tiene a precisare il Sindaco Di Gioia- bensì frutto di tanto lavoro, buone relazioni e un grande rapporto, costruito nel tempo con il Conservatorio e la Città di Cosenza. “Palazzo Sersale vuole proporsi come vero e proprio Hub culturale al servizio dell’intera provincia, sposando, intanto, questo importantissimo progetto di altissimo valore strategico per la crescita dei territori e delle nostre comunità”.

Domenica 28 agosto, dalle ore 21, i tanti appassionati potranno ascoltare le musiche di Piazzolla,Gardel e di Cadicamo, poeta e paroliere di tango, con l’arrangiamento e la strumentazione del Maestro Francesco Perri, che salirà sul palcoscenico da Direttore e Pianista. Un connubio perfetto e di sicuro successo per questo primo appuntamento a Cerisano.