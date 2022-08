Approda a Cosenza, in Piazza dei Bruzi, l’OMNIA É TOUR con il concerto dei The Kolors

Arriva a Cosenza il prossimo 4 settembre l’Omnia é tour, il Festival dell’Energia, promosso dal gruppo Omnia, leader nel Sud Italia nel mondo dell’energia, con l’obiettivo di stimolare una importante riflessione sul tema del risparmio energetico, ma anche di rafforzare il senso di appartenenza al territorio che ha bisogno di operosità diffuse per puntare ad un futuro green della Calabria, al fine di rafforzare una maggiore consapevolezza ecologica incidendo sullo stile di vita delle comunità e sull’impegno delle imprese in questa direzione. La tappa cosentina, frutto della collaborazione tra il gruppo “Omnia é” e l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, culminerà nel concerto dei The Kolors, in programma proprio il 4 settembre in Piazza dei Bruzi (ore 21,00).

Ai THE KOLORS, la band che dopo “Amici” e il Festival di Sanremo continua a riscuotere successi nelle piazze più belle d’Italia, accomunando migliaia di giovani e le loro famiglie, è affidato il compito di sensibilizzare l’opinione pubblica, attraverso la musica, sui temi della sostenibilità ambientale e dell’efficientamento energetico, affinché, grazie alla loro popolarità, possano veicolare ai propri fan messaggi costruttivi.

L’evento del prossimo 4 settembre in Piazza dei Bruzi sarà condotto da Francesca Russo. I dettagli della tappa cosentina di Omnia é tour saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 31 agosto, alle ore 10,30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi con la partecipazione del Sindaco Franz Caruso e dell’amministratore delegato di Omnia, ing.Vincenzo D’Agostino.

All’incontro con i giornalisti prenderà parte anche la consigliera delegata del sindaco alla cultura, Antonietta Cozza.