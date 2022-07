Cosenza – Inaugurazione mostra fotografica “Con occhi nuovi. Fotografare e capire”

In occasione delle celebrazioni degli 800 anni della Cattedrale di Cosenza, giovedì 14 luglio 2022 alle ore 18,30 , sarà inaugurata la mostra fotografica Con occhi nuovi. Fotografare e capire, promossa dall’associazione 8centoCosenza APS, nelle sale espositive della Provincia di Cosenza (ex MAM) .

In particolare, l’esposizione che durerà fino al 30 settembre 2022, intende presentare al pubblico una visione inedita della Cattedrale di Cosenza.

Guardare con occhi nuovi ciò che si pensa di conoscere già. Meravigliarsi di fronte al consueto. Riscoprire il fascino di ciò che ci è affianco da sempre.

Mettere in evidenza nuove forme di racconto della Cattedrale e dei suoi vari aspetti “fisici” certamente, ma anche dei vari universi sociali e umani che ad essa fanno riferimento, così come del contesto in cui è immersa.

Attivare occhi e sensibilità capaci di generare nuovi racconti su un bene così centrale della storia e della vita cittadina.

8centoCosenza aps ha chiesto alle associazioni di fotografi cosentine di dare forma a un progetto a partire da questi pensieri, facendo appello alle loro sensibilità, vissuti, saperi e tecniche. Per costruire un racconto corale, inedito, contemporaneo, empatico e coinvolgente come il linguaggio fotografico è capace di fare. Nitida, l’Impronta e Ladri di luce hanno accettato l’invito-sfida.

L’esposizione, nata da un’idea di Aldo Presta, il cui progetto grafico e di comunicazione visiva è stato realizzato da Francescopaolo Amendola – Studio Nua e l’allestimento da Emilio Salvatore Leo e Rubettino Print, sarà strutturata in tre sezioni ognuna delle quali dedicata al progetto di ciascuna associazione fotografica.