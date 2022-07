Anci Calabria, venerdì webinar su piani comunali con il dipartimento regionale Protezione Civile

Venerdì 22 luglio alle 10,30 è previsto il webinar promosso dal Dipartimento regionale di Protezione Civile e Anci Calabria.

L’evento, rivolto alle amministrazioni comunali, verterà sull’aggiornamento dei Piani Comunali e rivolto ai comuni capi fila degli ambiti territoriali, è nato dalla collaborazione tra i due enti.

Nei giorni scorsi si è infatti svolto l’incontro preparatorio tra il direttore della Protezione Civile Calabria, Domenico Costarella, e una delegazione di ANCI tra i quali i sindaci di Castrolibero, Giovanni Greco e Lamezia Terme, Paolo Mascaro e il segretario Francesco Candia per tracciare un percorso di coinvolgimento ed assistenza ai comuni nella redazione e aggiornamento dei piani comunali di Protezione civile.

“Sarà questa occasione importante di confronto in vista della redazione del nuovo piano di cui tutti i comuni devono dotarsi. Uno strumento questo fondamentale per la salvaguardia dei nostri territori e delle nostre comunità. L’unica arma a nostra disposizione è la prevenzione: per questo è necessario conoscere e informarsi sulle linee guida dei piani comunali per far fronte alle emergenze in caso di calamità naturali. Solo così la macchina di Protezione Civile comunale può essere realmente efficiente”, ha sottolineato il presidente Anci Calabria, Marcelo Manna.

A illustrare le nuove opportunità procedurali assistite e a presentare gli strumenti ausiliari e di assistenza disponibili per i comuni sarà Luigi Maria Mollica, dirigente del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria.

“Invitiamo, dunque, sindaci e tecnici degli uffici tecnici comunali a partecipare con le modalità indicate sul sito di Anci Calabria al webinar”, ha concluso Marcello Manna assicurando che, successivamente, saranno coinvolti tutti i sindaci per territori.