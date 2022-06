Cosenza – Torna “Stelle per tutti”

Torna “Stelle per tutti”, la giornata nazionale della divulgazione inclusiva dell’astronomia, promossa dall’Unione Astrofili Italiani (UAI) per rendere lo studio delle stelle accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità, e costruire una cultura astronomica senza barriere.

L’appuntamento del 2022 è per sabato 4 giugno con una serie di eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale.

A Cosenza, il Gruppo Astrofili Giovan Battista Amico, in collaborazione col Gruppo Astrofili Mekalinan, promuove un evento pubblico e gratuito dedicato all’astronomia inclusiva e alla tutela e salvaguardia del territorio, dal titolo di “Il cielo è di tutti gli occhi”. Durante l’evento, che ricade nell’ambito della “Giornata Nazionale della Divulgazione Inclusiva”, promossa dalla UAI – Unione Astrofili Italiani, verranno svolte diverse attività divulgative nell’arco dell’intera giornata, tra cui:

– Osservazione del Sole al mattino

– Osservazione della Luna nel pomeriggio

– Pillole di astronomia

– Piccoli percorsi didattici

– Sensibilizzazione sulle attività inclusive e sulla tutela del territorio

L’appuntamento, sottolineano gli organizzatori, è in Piazza dei Bruzi, dalle ore 10:00 alle ore 20:00.