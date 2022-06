Cosenza – L’Assemblea dei Sindaci ha espresso parere favorevole sul Rendiconto 2021

Parere favorevole questa mattina dell’Assemblea dei Sindaci al Rendiconto di Gestione 2021, espresso all’unanimità dei presenti.

In apertura di seduta, la Presidente Succurro ha ringraziato i Sindaci per la presenza ed espresso gli auguri di buon lavoro ai Primi Cittadini neoeletti.

Le successive considerazioni della Presidente della Provincia hanno rimarcato come quella odierna sia «la prima Assemblea dei Sindaci dopo lo stop pandemico che ne ha impedito la convocazione negli anni 2020 e 2021. L’Assemblea, come noto, è chiamata al rilascio del parere sul Rendiconto di Gestione, così come stabilisce la Legge 56 del 2014 – cosiddetta Delrio. Sarà poi necessario un ulteriore passaggio in Consiglio Provinciale per l’approvazione definitiva, già previsto per il 30 giugno prossimo» – ha concluso la Presidente, ringraziando gli uffici per il lavoro svolto e porgendo gli auguri di buon lavoro al neo comandante della Polizia Provinciale Rosario Marano.

Il Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione, dott. Giuseppe Meranda, ha quindi relazionato ai Sindaci le risultanze della gestione, specificando che «la relazione finanziaria sulla gestione dell’esercizio 2021 illustra in termini generali le risultanze dell’esercizio 2021 suddivise secondo la struttura del Bilancio Provinciale, tenendo conto che l’applicazione delle nuove regole contabili conseguenti alla introduzione dei principi dell’armonizzazione dei bilanci pubblici ha comportato l’introduzione di significative innovazioni, quali l’accertamento di diverse entrate per competenza e la previsione di fondi crediti dubbia esigibilità conseguenti, l’istituzione del fondo pluriennale vincolato, la revisione ordinaria dei residui».

Nel corso del dibattito, il Sindaco Silvestri anche a nome degli altri Sindaci e delegati dell’Alto Jonio ha auspicato un ritorno alle vecchie Province e chiesto il sostegno della Regione e del Governo sul piano delle risorse finanziarie. In questo senso, la Presidente Succurro ha fatto presente che «sulla nuova riforma delle Province è stato firmato da tutti i Presidenti in sede UPI un documento, attualmente al vaglio del Governo».