Cassano allo Ionio (CS) – Irpef comunale, “la minoranza strumentalizza i fatti”

Anche l’ultimo documento, sottoscritto e diffuso dai consiglieri di minoranza, ma sicuramente frutto della penna e del pensiero altrui, è un concentrato di strumentalizzazioni e di falsità.

Infatti, si continua a fuorviare la Pubblica Opinione diffondendo notizie false circa l’applicazione dell’Addizionale IRPEF: un’esigenza non rinviabile, per il solo pagamento dei maggiori costi energetici! I consiglieri di minoranza si esercitano a diffondere fumo, senza minimamente preoccuparsi di proporre seri e concreti provvedimenti alternativi.

Addirittura arrivano a criticare il Sindaco e la Giunta per non aver programmato l’aumento dei costi delle materie prime: equivale a dire che il Sindaco ed i suoi collaboratori hanno la responsabilità per lo scoppio della Pandemia da Covid 19 e della Guerra in Ucraina!

Una cosa del genere la può partorire solo una mente immaginaria e, volutamente, avvezza alle strumentalizzazioni.

Anche l’accusa sull’organizzazione delle “feste”, da parte dell’Amministrazione, è volutamente e strumentalmente falsa e tendenziosa: chi non ha smarrito la memoria sa che l’ultimo evento voluto dall’Amministrazione Comunale è il “Capodanno in Piazza” del 2019.

Per effetto della Pandemia, infatti, nulla è stato più programmato e realizzato dell’Amministrazione Comunale e, per questo, il Sindaco ha ricevuto accuse e sberleffi per la carenza di attività di spettacoli sul territorio.

Se poi la minoranza con la parola “eventi” intende riferirsi alla riapertura dei parchi ed alle intitolazioni, realizzati a COSTO ZERO si mettano l’animo in pace loro e le menti raffinate che fungono da suggeritori perché l’Amministrazione continuerà a consegnare alla città tutti gli interventi realizzati ed attesi da decenni.

Secondo noi scrivono senza avere cognizione di causa. Oppure confondono gli eventi del comune con tutte quelle costose attività che si svolgono ai Laghi di Sibari a spese degli utenti, a cui annualmente l’Associazione spilla migliaia di Euro!

Addirittura sono arrivati a scrivere che avremmo assunto alla dipendenza del Comune “consulenti di immagine”. Un falso clamoroso! Mai ci è passato dalla mente una cosa del genere!

Ancora più ridicola è l’accusa relativa al rifacimento del manto stradale e della messa in sicurezza delle strade comunali. Si andrà avanti lungo questa via per soddisfare le richieste che pervengono dai cittadini, che chiedono a gran voce di poter viaggiare su strade pulite e sicure.

Per quanto riguarda la lotta all’evasione, l’unico STOP è stato dettato dal Governo centrale per l’effetto della Pandemia!

L’Amministrazione Comunale, infatti, ha avviato una serie di iniziative per indurre gli evasori a pagare i tributi comunali e con l’approvazione dell’ultimo Conto Consuntivo e stato dimostrato che, per effetto di questa attività, gli incassi sono aumentati di circa il 15%.

Inoltre è in corso l’affidamento, approvato con Delibera consiliare n. 50 del 16.11.2021, del servizio di riscossione coattiva delle entrate Tributarie ed Extra Tributarie a ditta esterna per rendere più efficace la lotta all’evasione fiscale.

Ciononostante si arriva, nel documento diffuso dalla minoranza, addirittura a chiedere le dimissioni del Sindaco e dell’Assessore alle Finanze!

Morale di quella che a noi sembra una favola è che alla minoranza non sono bastate le crisi derivanti dalle dimissioni dal notaio del 2015 e l’aver favorito lo scioglimento del Consiglio Comunale del 2017.

Cassano ha bisogno di un governo e, per questo, noi continueremo a stare al nostro posto, legittimati dal voto popolare, per fare il nostro dovere con senso di responsabilità e con scienza e coscienza.

Inoltre, abbiamo quasi la totale certezza, che ad ogni successo conseguito dal Sindaco sul piano giudiziario per processi, causati per opera infamante di taluni personaggi, fa seguito, da parte dell’opposizione, un’aggressione feroce, strumentale e pretestuosa, finalizzata a confondere il pensiero dell’Opinione pubblica.

I cittadini di Cassano, purtroppo per loro, sono intelligenti e come sempre sapranno distinguere coloro che stanno dalla parte della correttezza amministrativa e dell’onestà e coloro che, invece, bleffano ed utilizzano la politica per il consolidamento di interessi personali.

Cassano All’Ionio

I CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA