Avrebbe seguito e poi adescato un ragazzino: uomo in manette per violenza sessuale su minore

Avrebbe scelto la sua vittima seguendola per giorni, incurante della presenza della madre. Poi avrebbe avvicinato il minore – meno di 14 anni di età – per convincerlo ad appartarsi con lui in un posto poco illuminato.

Il suo piano, però, è fallito grazie alla segnalazione di un cittadino che ha segnalato la violenza sessuale alle forze dell’ordine e ha permesso che gli agenti della polizia di Stato intervenissero in maniera tempestiva, evitando così conseguenze peggiori e traumatiche per il minore. È finita con l’arresto di un uomo di Corigliano Rossano .