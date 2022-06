Anton Giulio Grande ospite di “Incontri a Palazzo” a Cerisano

Una bella serata di intrattenimento, cultura, cinema e moda domenica scorsa, a Palazzo Sersale a Cerisano, dove il Commissario straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, è stato ospite nell’ambito di “Incontri a Palazzo”, rassegna di artisti del cinema, della musica, della scrittura e della moda.

Anton Giulio Grande, infatti, è stato protagonista dell’intervista “Incontri con la moda” – condotta con garbo dai giornalisti Arcangelo Badolati e Attilio Sabato – spaziando su vari argomenti, dal cinema, al glamour, ai temi d’attualità. E’ stata l’occasione per realizzare una panoramica sull’attività di Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, dai set aperti, alle prossime produzioni, i Festival, le rassegne, l’attenzione per il territorio e la promozione della Calabra come scenario della bellezza. “Sono lieto di aver partecipato a questo evento – ha dichiarato Grande -, in un luogo meraviglioso e importante della nostra regione come Palazzo Sersale. Per di più sfondo di una bella intervista, condotta da due giornalisti di rango come Badolati e Sabato, firme storiche cui va il mio plauso per il tono dato alla conversazione”.

La serata è stata impreziosita dal conferimento di un riconoscimento, consegnato ad Anton Giulio Grande dall’attrice Daniela Fazzolari. Presente anche il sindaco Lucio Di Gioia, per la due giorni promossa dall’associazione “Make a Movie”, insieme al Comune.