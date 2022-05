“Verrai a cercare lavoro” al bambino calabrese, parla la giornalista di Vicenza: “Ho chiesto scusa, frase demente”

“Verrai anche tu qui a cercare in pianura”. Sono le parole con cui la giornalista di un’emittente vicentina rispondeva ad un bambino che manifestava gioia per la vittoria del suo Cosenza contro il Vicenza.

Un fatto avvenuto in diretta e di cui lei stessa si è pentita. Sia per le origini sarde, testimoniate dal suo cognome (si chiama Sara Pinna), che per avere uno dei nonni di Taranto. Persone che, evidentemente, avevano fatto il percorso che preannunciava al bambino: partire dal Sud a cercare lavoro al Nord.

“Ho potuto ha detto all’Adnkronos – effettivamente constatare il forte disagio che esiste nella nostra Italia del sud: loro soffrono veramente per questa situazione. Mi sono davvero rattristata, c’è tanto bisogno di far emergere questo problema profondo, vorrei fare qualche cosa. Mi dispiace per una popolazione che si è sentita offesa per una frase demente, mentre se ne sentono di peggio in Parlamento. C’è un problema profondo di base che dobbiamo affrontare”.

La giornalista si era già scusata con il padre del bambino. “Ho cercato – aggiunto – da subito di porre rimedio al mio errore, ma poi i meccanismi dei social, una volta preso l’osso, non lo hanno lasciato: le mie scuse non sono servite a fermarli”.