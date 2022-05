Rosaria Succurro ha incontrato la Presidente di Unicef Italia, Carmela Pace

La Presidente Succurro ha incontrato questa mattina la presidente di UNICEF Italia, Carmela Pace, prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia dell’organizzazione a livello nazionale.

Accompagnata dalla Presidente del Comitato provinciale per l’Unicef di Cosenza Monica Perri e da una delegazione di volontari del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, Carmela Pace è stata preliminarmente accolta nell’Ufficio di Presidenza, dove si è intrattenuta in una conversazione cordiale con Rosaria Succurro che si è detta onorata della visita e ha sottolineato l’intenzione di seguire e sostenere le iniziative dell’Unicef sul territorio provinciale.

«Considero l’incontro di oggi significativo e altamente simbolico, utile a gettare le basi per una declinazione costruttiva dell’intento comune di sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione alla tutela delle diversità e alla partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Come Istituzioni abbiamo il dovere di impegnarci per promuovere cambiamenti culturali positivi nelle nostre comunità e per garantire il rispetto dei diritti di tutti i bambini e degli adolescenti presenti sul nostro territorio», le parole della Presidente Succurro.

La cerimonia si è poi svolta nella splendida cornice della Sala degli Specchi, dove sono stati anche accolti i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al percorso “Scuole Amiche dei Bambini e degli Adolescenti”.

Carmela Pace è stata per la prima volta in visita in veste ufficiale alla Provincia di Cosenza e con l’occasione ha voluto ringraziare la Presidente Succurro per la calorosa accoglienza e soprattutto «per gli impegni presi con l’Unicef e a favore dei bambini, che questa giovane e brava Presidente sono certa trasformerà al più presto in azioni concrete». Un particolare ringraziamento da parte della Presidente Unicef Italia è andato inoltre ai volontari e alle volontarie di Unicef Cosenza e alla Presidente provinciale Monica Perri, per il grande impegno quotidiano nella promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Particolarmente pregnante la consegna degli Attestati Unicef, alla presenza dei bambini che la Presidente Succurro ha voluto elogiare «per l’importante percorso intrapreso, che li renderà futuri uomini e donne consapevoli dei diritti e della tutela degli ultimi».

Tre gli Istituti scolastici presenti alla cerimonia, ai quali sono stati consegnati gli Attestati di certificazione dell’avvenuto percorso Scuole Amiche Unicef per l’annualità 2020/2021: I.C. Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San B. Ullano, Dirigente Scolastica Prof.ssa Teresa Mancini; I.C. “Falcone” di Rende, Dirigente Scolastica Prof.ssa Simona Sansosti; I.C. Isodoro Gentili” di Paola, Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuliana Cicero.