Sparatoria a Cetraro, ferito un 45enne

Un uomo di 45 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nella notte a Cetraro, in provincia di Cosenza. Da una prima ricostruzione, la vittima dell’agguato, con precedenti penali, è stato gambizzato attorno all’una nei pressi della propria abitazione. Immediato il trasporto all’ospedale “Annunziata” di Cosenza per le cure del caso. Il 45enne non sarebbe in pericolo di vita.