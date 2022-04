Arriva a Centro Commerciale Metropolis, “ANIMALS – Conoscere gli animali rispettandoli”.

Grande mostra itinerante che ha per protagonisti 144 animali di peluche a grandezza naturale, divisi in otto habitat, così da ricreare la magia della Natura.



La Mostra sarà visitabile gratuitamente, dal 22 aprile al 7 maggio, nelle Gallerie del Centro Commerciale Metropolis che ospiteranno, nei giorni e negli orari di apertura: giraffe, panda, pinguini, fenicotteri, e tanti altri nonché specie rare e in via d’estinzione.

Ogni area tematica sarà corredata da teche informative sulla vita, la storia e le abitudini degli animali presenti, con lo scopo di aiutare, in particolare i più piccoli, a comprendere la necessità della salvaguardia della Natura e del Pianeta.

Gli animali saranno infatti riprodotti all’interno del loro ambiente naturale per dare vita a un progetto interamente green: tutto il materiale utilizzato per l’imbottitura è, infatti, al 100% composto di pet riciclato.

I visitatori troveranno anche un’area accoglienza dedicata, allestita con scenografie a tema, dove i bambini saranno invitati dai “Ranger” a usare giubbotti ed attrezzature per rendere l’esplorazione ancora più realistica e quindi suggestiva.

Il viaggio si snoderà in otto tappe tra l’Area Fattoria, quella dei Volatili, i Rettili, la Foresta, la Savana, la Jungla, la zona Poli e l’Oceania.

Gran finale con una emozionante esperienza multisensoriale e interattiva nell’area Oceano fruibile con la tecnologia 3D, dove sarà possibile immergersi e nuotare virtualmente tra pesci coloratissimi.

Inoltre i bambini riceveranno l’attestato di “Piccolo Esploratore”.



Il parco naturale, creato all’interno del Centro Commerciale, ha quindi uno scopo anche didattico e sará aperto anche ai gruppi scolastici.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Direzione del Centro Commerciale Metropolis che ha voluto fortemente questa iniziativa votata alla consapevolezza ecologica, unica nel suo genere, che è presente in esclusiva per la prima volta in Calabria.