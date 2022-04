Gambero Rosso, ad azienda calabrese il premio per il Miglior Olio Biologico d’Italia

In particolare, riporta una nota, in occasione della della 54esima edizione di Vinitaly, alle produzioni dell’azienda sono stati assegnati il premio per il miglior olio biologico d’Italia andato al Monocultivar Nocellara del Belice bio dalla Guida Oli d’Italia 2022 e il premio speciale “La stella” e io riconoscimento assegnato alle aziende che hanno ottenuto le rinomate Tre Foglie Gambero Rosso per dieci anni. Questi risultati prestigiosi – è detto ancora nella nota – rappresentano motivo d’orgoglio per tutto il settore dell’olivicoltura calabrese e confermano la scelta, effettuata dall’azienda nell’ormai lontano 1997, di convertire al biologico l’intera produzione. Una decisione che guardava con lungimiranza al futuro del comparto olivicolo, mettendo al centro del processo produttivo l’esaltazione delle caratteristiche organolettiche dell’olio e la tutela della preziosa biodiversità presente nelle nostre aree interne”.