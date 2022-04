“1 Maggio, oggi si fa festa”: Crosia Mirto torna in piazza sulle note di Antonio Vaglica, Sikomoro e Martina Beltrami

“1 Maggio, oggi si fa festa” ritorna, nella settima edizione, uno dei grandi eventi della programmazione annuale proposta dall’Amministrazione comunale – Assessorato allo Spettacolo. Un programma ricco di momenti di grande socializzazione caratterizzati dallo sport e della musica. Sale l’attesa, intanto, per l’esibizione di Antonio Vaglica, vincitore di IGT 2022, che per la prima volta dopo il grande successo avuto nel talent-show televisivo, si esibirà davanti al pubblico di casa sua.

A presentare il programma della settima edizione di “1 maggio, oggi si fa festa” è il presidente del Consiglio comunale con delega al Turismo e allo spettacolo, Francesco Russo.

«A Crosia Mirto – dice Russo – dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19, ritornano i grandi eventi all’insegna dello sport, della musica e dello stare bene insieme. Ripartiamo dalla storica festa del Primo Maggio, uno degli appuntamenti cardine della nostra programmazione e che da sempre coincide, di fatto, l’inizio del lungo periodo estivo sul nostro territorio. Non è un caso, infatti, che tutte le manifestazioni inserite nel grande contenitore dell’evento avranno come location privilegiata la promenade del Lungomare Centofontane. Anche in questa occasione l’Amministrazione comunale di Crosia ha lavorato di squadra, coinvolgendo le associazioni e le agenzie del territorio oltre che le parrocchie, vero motore di traino della nostra comunità. Un ringraziamento particolare, pertanto, a don Giuseppe Ruffo, parroco della chiesa di San Giovanni Battista che ha dato un grande supporto nell’organizzazione dell’iniziativa. Confidiamo in una bella giornata di sole per vedere, così come accaduto nell’ultimo lungo ponte del 25 aprile, anche i bagnanti sul litorale. “Oggi si fa festa” è l’inizio di una lunga programmazione di eventi e spettacoli che ci accompagnerà fino alla fine di agosto».