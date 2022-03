Grande fermento per le tappe del Festival A. Vivaldi in Calabria

Di primissimo piano i Direttori d’orchestra che guideranno nelle tre date la suddetta formazione: il Maestro Piotr Sulkowski, Direttore dell’Orchestra Filarmonica Warmia e Masuria di Oltszin, Polonia, il Maestro Grigor Palikarov, Direttore della Pazardzhik Symphony Orchestra in Bulgaria, il Maestro Josè Perales (Messico) , Direttore dell’Orquesta da Camara Beethoven con il soprano Carolina Moràn (Messico). Variegati i repertori musicali, dalla musica di Bach fino alle opere dei grandi Mozart e Beethoven. Solisti al pianoforte e al violino saranno impegnati in diversi recital per pianoforte e in formazione cameristica: i pianisti Alessandro Marano, Simone Ivaldi, Gianluca Faragli, Diego Benocci e il duo violino e pianoforte Davide ed Emanuele De Luca. Coinvolti nella kermesse di eventi l’Istituto Comprensivo “Beato Francesco Maria Greco” di Acri e il Liceo Musicale “Lucrezia della Valle”: il 14 maggio, presso il Teatro “A. Rendano” – Sala “M. Quintieri”, parteciperanno al Recital pianistico del M° Alessandro Marano, il quale riprodurrà la suite “Quadri d’esposizione” di Modest Petrovič Musorgskij.

Primo appuntamento il prossimo 5 marzo, alle ore 18.00, presso il Castello Aragonese di Castrovillari: ad esibirsi il M° Simone Ivaldi, giovane e talentoso pianista. Si è esibito presso sale prestigiose in alcune delle più importanti città italiane: il Teatro Vittoria a Torino, lo Showroom Fazioli e l’Università Bocconi a Milano, la Sala Casella a Roma e il Teatro Verdi a Pordenone, suonando per importanti associazioni e rassegne come l’Unione Musicale, l’Accademia Filarmonica Romana, la Fondazione Walton di Ischia e il Festival Cristofori di Padova, sia come solista che come camerista. All’estero ha tenuto recital in Argentina, a Lancaster (USA) e a Vienna. Le registrazioni di alcuni suoi concerti sono state trasmesse in TV su Rai 5 e in radio su Radio Rai 3. Attualmente frequenta il corso di perfezionamento di Enrico Pace presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, inoltre è un borsista della De Sono Associazione per la Musica di Torino ed è docente presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari.